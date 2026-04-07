19:59, 7 апреля 2026МирЭксклюзив

Названо неожиданное последствие исчезновения верховного лидера Ирана

Политолог Асатрян: Отсутствие лидера Ирана лишь усиливает сопротивление Тегерана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamed Jafarnejad / ISNA / WANA / Reuters

Отсутствие верховного лидера Ирана (рахбара) Моджтабы Хаменеи в публичном поле лишь усиливает сопротивление Исламской Республики, так как дает дополнительный стимул к сопротивлению. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Плеханова, автор Telegram-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян.

«Это происходит не потому, что иранцы какие-то гении. Они просто не прячутся (...) Та же расправа над [прошлым] верховным лидером Али Хаменеи не только не снизила потенциал Ирана к сопротивлению, но и придала новые мотивы», — подчеркнул исследователь.

Асастрян также добавил, что расправа над руководством Ирана — где остается много представителей старших поколений — лишь открывает дорогу во власть более молодым военным и чиновникам. По его словам, эти люди жестче настроены против США и готовы не идти на компромиссы.

7 апреля газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Моджтаба Хаменеи может находиться в бессознательном состоянии на лечении. Об этом также в марте заявлял военный министр США Пит Хегсет.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Бывший замглавы Минтранса России покупал серьги Van Cleef и браслет Tiffany

    61-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для журнала

    Россиянин описал трущобы на Филиппинах фразой «жизнь на дне»

    Названа важная ошибка США в конфликте против Ирана

    Переживший инсульт Белоголовцев рассказал о своем состоянии

    В Госдуме раскрыли будущее МКС

    Доктор Мясников рассказал о штрафах для подчиненных за одно действие

    Microsoft не смогла удалить из Windows 40-летний компонент

    Все новости
