Названо неожиданное последствие исчезновения верховного лидера Ирана

Политолог Асатрян: Отсутствие лидера Ирана лишь усиливает сопротивление Тегерана

Отсутствие верховного лидера Ирана (рахбара) Моджтабы Хаменеи в публичном поле лишь усиливает сопротивление Исламской Республики, так как дает дополнительный стимул к сопротивлению. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Плеханова, автор Telegram-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян.

«Это происходит не потому, что иранцы какие-то гении. Они просто не прячутся (...) Та же расправа над [прошлым] верховным лидером Али Хаменеи не только не снизила потенциал Ирана к сопротивлению, но и придала новые мотивы», — подчеркнул исследователь.

Асастрян также добавил, что расправа над руководством Ирана — где остается много представителей старших поколений — лишь открывает дорогу во власть более молодым военным и чиновникам. По его словам, эти люди жестче настроены против США и готовы не идти на компромиссы.

7 апреля газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Моджтаба Хаменеи может находиться в бессознательном состоянии на лечении. Об этом также в марте заявлял военный министр США Пит Хегсет.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.