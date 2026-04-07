Россия добилась выдачи эксклюзивных смартфонов для олимпийцев

Министр Дегтярев заявил, что российские олимпийцы получат эксклюзивные смартфоны

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что российские олимпийцы получат эксклюзивные смартфоны, которые им первоначально отказались выдавать. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтярев заявил, что компания Samsung «зажала» телефоны, однако Россия добилась пересмотра решения. «Мы их дожали, они тоже вас одарят», — рассказал он.

На Играх в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что он и его партнеры по сборной не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. Они получили только шампунь и зубную пасту.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, что не смог вручить эксклюзивные мобильные телефоны российским спортсменам на Играх-2026. В МОК заявили, что атлетам из определенных стран, включая Россию, запрещено дарить гаджеты.