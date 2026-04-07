Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:16, 7 апреля 2026

Россия добилась выдачи эксклюзивных смартфонов для олимпийцев

Министр Дегтярев заявил, что российские олимпийцы получат эксклюзивные смартфоны
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Дегтярев. Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что российские олимпийцы получат эксклюзивные смартфоны, которые им первоначально отказались выдавать. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтярев заявил, что компания Samsung «зажала» телефоны, однако Россия добилась пересмотра решения. «Мы их дожали, они тоже вас одарят», — рассказал он.

На Играх в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что он и его партнеры по сборной не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. Они получили только шампунь и зубную пасту.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, что не смог вручить эксклюзивные мобильные телефоны российским спортсменам на Играх-2026. В МОК заявили, что атлетам из определенных стран, включая Россию, запрещено дарить гаджеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok