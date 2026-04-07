Россиянин поставил на матч с участием «Спартака» и выиграл миллион рублей

Россиянин поставил на голы в матче «Спартака» и выиграл миллион рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 550 тысяч рублей на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин спрогнозировал, что команды обменяются голами, а забитых мячей будет не менее трех. Коэффициент на это событие составил 1,90.

«Локомотив» вышел вперед в первом тайме, а «Спартак» дважды забил во второй половине игры и победил. Ставка россиянина сыграла, он пополнил счет на 1,045 миллиона рублей.

Ранее клиент БК сделал экспресс-ставку на шесть футбольных событий, но проиграл. Игрок лишился 100 тысяч рублей, возможный выигрыш составлял 1,2 миллиона.