00:02, 7 апреля 2026

Стала известна судьба ледового шоу Тутберидзе в Астане

Владислав Уткин
Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Стала известна судьба ледового «Шоу чемпионов» Этери Тутберидзе в Астане. Об этом сообщает сайт команды заслуженного тренера России.

«Астана, 1 мая — встречаемся на ледовом шоу команды Этери Тутберидзе на "Барыс-Арене". Благодарим руководство Казахстана за содействие и помощь в решении всех возникших вопросов», — написано в заявлении команды.

1 апреля руководство «Барыс Арены» расторгло контракт о проведении шоу в одностороннем порядке, несмотря на более чем 7500 проданных билетов. Согласно словам организатора программы Рахата Досанбаева, это решение было принято без каких-либо объяснений.

Ранее Тутберидзе рассказала о своей главной боли в жизни. Она заявила, что «нужно любить и заботиться о своих родителях, пока они живы».

