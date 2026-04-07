16:31, 7 апреля 2026Мир

В Британии встревожились из-за угрозы Трампа уничтожить Иран

Фергюсон: Угроза Трампа уничтожить цивилизацию в Иране означает конец эпохи
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Угроза президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении всей иранской цивилизации может означать конец эпохи на Ближнем Востоке. Об этом заявил британский политик Джим Фергюсон в своем аккаунте социальной сети Х.

«Ночь, способная изменить все (...). Эти слова нельзя игнорировать. Они сигнализируют о моменте, имеющем важное значение — историческое, глобальное и необратимое (...). Мы являемся свидетелями возможного конца эпохи и рождения чего-то совершенно нового», — указал политик.

По мнению Фергюсона, сегодняшняя ночь может стать поворотным моментом не только для Исламской Республики, но и для всего мира.

Ранее Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Тегеран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

31 марта российский лидер Владимир Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран «выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке».

