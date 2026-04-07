Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:30, 7 апреля 2026

В России рассказали о жизни на Венере

РАН: Проект «Венера-Д» позволит проверить, была ли жизнь на Венере
Иван Потапов
Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom

Российский проект «Венера-Д» с орбитальным и посадочным аппаратами, который планируется запустить в 2036 году, позволит проверить, была ли жизнь на Венере, заявил на президиуме Российской академии наук (РАН) ее вице-президент Сергей Чернышев. Слова ученого передает ТАСС.

«Научные данные позволяют предположить, что примерно три миллиарда лет назад на поверхности Венеры была вода и даже успела появиться жизнь. В настоящее время этого нет, но могут быть обнаружены какие-то следы этой жизни, сложные органические соединения», — сказал вице-президент.

В марте научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что российские ученые в рамках перспективной миссии «Венера-Д» планируют проверить, есть ли жизнь на Венере.

В декабре 2025 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава РАН Геннадий Красников сообщил, что Россия в ходе планируемой миссии на «русскую планету» — Венеру — поищет маркеры жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

    Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

    Исколовший ножом свою учительницу российский школьник описал мотив словом «гнобила»

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok