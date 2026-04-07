В России рассказали о жизни на Венере

РАН: Проект «Венера-Д» позволит проверить, была ли жизнь на Венере

Российский проект «Венера-Д» с орбитальным и посадочным аппаратами, который планируется запустить в 2036 году, позволит проверить, была ли жизнь на Венере, заявил на президиуме Российской академии наук (РАН) ее вице-президент Сергей Чернышев. Слова ученого передает ТАСС.

«Научные данные позволяют предположить, что примерно три миллиарда лет назад на поверхности Венеры была вода и даже успела появиться жизнь. В настоящее время этого нет, но могут быть обнаружены какие-то следы этой жизни, сложные органические соединения», — сказал вице-президент.

В марте научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что российские ученые в рамках перспективной миссии «Венера-Д» планируют проверить, есть ли жизнь на Венере.

В декабре 2025 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава РАН Геннадий Красников сообщил, что Россия в ходе планируемой миссии на «русскую планету» — Венеру — поищет маркеры жизни.