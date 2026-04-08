8 апреля 2026

Названо неочевидное влияние алкоголя на мозг

Нейрофармаколог Зафар: Алкоголь вызывает воспаление и повышает уровень кортизола
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

При употреблении алкоголя нарушается баланс систем, отвечающих за настроение и поведение. Об этом неочевидном влиянии алкоголя рассказал нейрофармаколог Райян Зафар в беседе с изданием The Guardian.

Специалист рассказал, что алкоголь воздействует на мозг комплексно, влияя на разные нейромедиаторы и изменяя поведение человека. Он снижает уровень самоконтроля, одновременно усиливая чувство расслабления и удовольствия, что и делает его таким востребованным.

Однако, по словам эксперта, подобные изменения не проходят для организма бесследно. «Алкоголь может повышать проницаемость кишечника и вызывать воспаление, которое влияет на настроение и когнитивные функции», — подчеркнул Зафар. Это связано с нарушением работы оси «кишечник — мозг» и временным дисбалансом химических процессов. Еще одним неприятным последствием употребления спиртного он назвал повышенный уровень кортизола.

Материалы по теме:
Похмелье может испортить все выходные. Как его избежать? Четыре лайфхака от врача
Похмелье может испортить все выходные.Как его избежать? Четыре лайфхака от врача
13 июня 2025
Как быстро избавиться от запаха перегара? 20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
Как быстро избавиться от запаха перегара?20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
16 октября 2025

Специалист добавил, что регулярное поступление алкоголя в организм может усиливать тревожность, ухудшать сон и общее состояние. По его словам, важно понимать механизмы воздействия алкоголя, чтобы осознанно контролировать его употребление и снижать возможные риски для здоровья.

Ранее гепатолог Алексей Буеверов предупредил, что для людей с жировой болезнью печени опасно даже редкое употребление спиртного. Он добавил, что это одно из самых распространенных хронических заболеваний печени, которое может привести к фиброзу.

    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    В Белом доме заявили о планах Трампа обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО

    Крупнейший корейский производитель лапши быстрого приготовления придет в Россию

    Женщина заметила в земле нос и выкопала каменное лицо

    Россиян предупредили о последствиях злоупотребления безалкогольным пивом

    Смертью роженицы в российском регионе заинтересовались следователи

    Apple собралась переизобрести iPhone

    Российский блогер без ног начал подъем на самую высокую гору планеты

    Крупнейший нелегальный производитель спирта в России решил обанкротиться

    Российский регион накрыл паводок

    Все новости
