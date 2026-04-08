Названы возможные сроки испытаний ядерного оружия Германии

Германия может провести испытания ядерного оружия через пять лет, если будет использовать готовые технологии. Возможные сроки назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

По его словам, разработка ядерного оружия с нуля может занять несколько лет. «Но если взять за основу то, что это будет конструироваться на основе французских технологий, с добавлением какого-то немецкого ноу-хау, то, вероятно, два-три года», — сказал эксперт.

Леонков предположил, что в случае начала работ на этап испытаний можно выйти максимум через пять лет.

Ранее в апреле Служба внешней разведки России заявила, что руководство Евросоюза приступило к тайной проработке вопроса о создании собственного ядерного оружия.

В марте в совместном заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца и французского лидера Эммануэля Макрона подчеркнули, что Берлин и Париж начали сотрудничество в сфере ядерного оружия.