Дому Александра Невзорова нашли новое назначение

В изъятом у Александра Невзорова доме захотели открыть музей

Российские власти изъяли дом у журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иноагентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семейное гнездо Невзоровых у Финского залива перешло в собственность государства в середине марта, передачу жилья подтвердили в Росимуществе. По итогам прокурорской проверки выяснилось, что земля была приобретена журналистом незаконно. Прежде Невзоров пытался переоформить жилплощадь на жену и тещу, но суд признал сделки недействительными, причислив недвижимость к собственности участников экстремистского объединения.

Речь идет о двух земельных участках и доме в поселке Лисий Нос. Загородный участок оценивается почти в 12 миллионов рублей. Здесь бывший ведущий перестроечной передачи «600 секунд» построил четырехэтажный особняк площадью 344 квадратных метра и конюшню.

Ввиду ограничений на приватизацию эксплуатация дома возможна только в интересах государства, уточнили в Росимуществе. Особняку уже нашли новое назначение — по одной из версий, оглашенных каналом, в доме публициста могут открыть музей.

В марте 2022 года Александр Невзоров покинул Россию. В феврале 2023-го Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах России. Также суд запретил журналисту администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Отмечается, что срок будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции.

Ранее у Невзорова возникли трудности и с продажей пентхауса в Санкт-Петербурге. Именно там проходили съемки интервью для шоу «ВДудь». В 2019 году Невзоров переоформил недвижимость на жену, а в 2023-м — на тещу. Однако история объекта остается в глазах покупателей довольно рискованной: многие опасаются, что пентхаус могут изъять по решению суда.