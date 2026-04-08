Дому Александра Невзорова нашли новое назначение

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:49, 8 апреля 2026

В изъятом у Александра Невзорова доме захотели открыть музей
Виктория Клабукова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российские власти изъяли дом у журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иноагентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семейное гнездо Невзоровых у Финского залива перешло в собственность государства в середине марта, передачу жилья подтвердили в Росимуществе. По итогам прокурорской проверки выяснилось, что земля была приобретена журналистом незаконно. Прежде Невзоров пытался переоформить жилплощадь на жену и тещу, но суд признал сделки недействительными, причислив недвижимость к собственности участников экстремистского объединения.

Речь идет о двух земельных участках и доме в поселке Лисий Нос. Загородный участок оценивается почти в 12 миллионов рублей. Здесь бывший ведущий перестроечной передачи «600 секунд» построил четырехэтажный особняк площадью 344 квадратных метра и конюшню.

Ввиду ограничений на приватизацию эксплуатация дома возможна только в интересах государства, уточнили в Росимуществе. Особняку уже нашли новое назначение — по одной из версий, оглашенных каналом, в доме публициста могут открыть музей.

В марте 2022 года Александр Невзоров покинул Россию. В феврале 2023-го Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах России. Также суд запретил журналисту администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Отмечается, что срок будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции.

Ранее у Невзорова возникли трудности и с продажей пентхауса в Санкт-Петербурге. Именно там проходили съемки интервью для шоу «ВДудь». В 2019 году Невзоров переоформил недвижимость на жену, а в 2023-м — на тещу. Однако история объекта остается в глазах покупателей довольно рискованной: многие опасаются, что пентхаус могут изъять по решению суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok