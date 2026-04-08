Поклонская после съемок в провокационных образах заявила об оскорблениях

Экс-прокурор Крыма Поклонская после съемок заявила об оскорблениях в свой адрес

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Радведа (ранее — Наталья) Поклонская после съемок с журналисткой Ксенией Собчак в провокационных образах заявила об оскорблениях в свой адрес. Пост с таким содержанием она опубликовала в Telegram.

Поклонская не указала автора публикаций с оскорблениями и не оставила ссылку на посты с ними, однако намекнула на их содержание. Так, по ее словам, после интервью Собчак о ней стали говорить как о «недалеком человеке».

«Выражение "недалекий человек" — это оскорбление, а не констатация факта», — заявила она.

Также из ее слов следует, что неназванные авторы критиковали ее за недостаточно хорошее знание украинского языка, использованного ею во время интервью. «Что же касается моего знания украинского языка, (...) не претендую на уровень болеющих за его чистоту», — написала Поклонская.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Поклонской в политику.