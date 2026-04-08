10:59, 8 апреля 2026Россия

Поклонская после съемок в провокационных образах заявила об оскорблениях

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Радведа (ранее — Наталья) Поклонская после съемок с журналисткой Ксенией Собчак в провокационных образах заявила об оскорблениях в свой адрес. Пост с таким содержанием она опубликовала в Telegram.

Поклонская не указала автора публикаций с оскорблениями и не оставила ссылку на посты с ними, однако намекнула на их содержание. Так, по ее словам, после интервью Собчак о ней стали говорить как о «недалеком человеке».

«Выражение "недалекий человек" — это оскорбление, а не констатация факта», — заявила она.

Также из ее слов следует, что неназванные авторы критиковали ее за недостаточно хорошее знание украинского языка, использованного ею во время интервью. «Что же касается моего знания украинского языка, (...) не претендую на уровень болеющих за его чистоту», — написала Поклонская.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Поклонской в политику.

    Последние новости

    В офисе Зеленского высказались о переломе хода конфликта

    Описан ход боев у российского приграничья

    Назван самый популярный у россиян автомобиль С-класса

    В России сорвали контрабанду запчастей для подлодки «Варшавянка»

    Значение конфликта на Ближнем Востоке для России раскрыли

    ЦБ захотел упростить россиянам оформление кредитов

    Зеленский сделал заявление о перемирии между США и Ираном

    Врач предупредила об опасных последствиях злоупотребления яйцами на Пасху

    Россиянин с кирпичом обнес аптеку и попал на видео

    Израиль объявил о приостановке атак на Иран

    Все новости
