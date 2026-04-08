Посольство США сообщило об атаке беспилотников

Посольство США в Ираке сообщило об атаке беспилотников в Багдаде

Иракские группировки, поддерживаемые Ираном, совершили несколько ударов по целям в Багдаде. Об этом сообщает посольство США в Ираке в своем аккаунте социальной сети Х.

«Поддерживаемые Ираном иракские группировки совершили несколько атак беспилотниками вблизи Центра дипломатической поддержки и международного аэропорта Багдада. Они могут планировать дополнительные террористические атаки против граждан США и связанных с США целей по всему Ираку, включая Курдистанский регион», — отметили в диппредставительстве.

Американское посольство утверждает, что эти группировки могут нацеливаться на граждан США, дипломатические учреждения, предприятия, университеты, энергетическую инфраструктуру, отели, аэропорты и другие объекты, которые предположительно связаны с США.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Исламской Республики.

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану. В ответ на это, Иран начал рассматривать возможность начала операции против Израиля из-за атаки на Ливан, обвиняя израильскую сторону в нарушении временного перемирия.