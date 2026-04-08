Посольство США сообщило об атаке беспилотников

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:53, 8 апреля 2026Мир

Посольство США в Ираке сообщило об атаке беспилотников в Багдаде
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Иракские группировки, поддерживаемые Ираном, совершили несколько ударов по целям в Багдаде. Об этом сообщает посольство США в Ираке в своем аккаунте социальной сети Х.

«Поддерживаемые Ираном иракские группировки совершили несколько атак беспилотниками вблизи Центра дипломатической поддержки и международного аэропорта Багдада. Они могут планировать дополнительные террористические атаки против граждан США и связанных с США целей по всему Ираку, включая Курдистанский регион», — отметили в диппредставительстве.

Американское посольство утверждает, что эти группировки могут нацеливаться на граждан США, дипломатические учреждения, предприятия, университеты, энергетическую инфраструктуру, отели, аэропорты и другие объекты, которые предположительно связаны с США.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Исламской Республики.

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану. В ответ на это, Иран начал рассматривать возможность начала операции против Израиля из-за атаки на Ливан, обвиняя израильскую сторону в нарушении временного перемирия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok