Спрогнозированы последствия временного открытия Ормузского пролива

Гриняев: Временное открытие Ормузского пролива снизит риски для судоходства РФ

Временное открытие Ормузского пролива, вероятно, позволит снизить риски для российского судоходства. При этом прямым выигрышем такой расклад назвать сложно, так как для отечественных компаний экономический эффект будет косвенным. Об этом рассказал РИА Новости директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев.

«Если информация о "безопасном и немедленном" открытии Ормузского пролива подтвердится и удержится хотя бы несколько недель, для российского судоходства это скорее снижение рисков, чем прямой выигрыш. Ормуз важен не столько для российских экспортных потоков напрямую, сколько как точка, через которую идет значительная часть мировой нефти и СПГ», — заявил Гриняев.

Эксперт добавил, что при стабилизации прохода через пролив стоит ожидать снижения страховых ставок, фрахта и задержек по всем азиатско-европейским маршрутам. Для российских же компаний, считает Гриняев, главный эффект будет косвенным.

«Для российских компаний главный эффект будет косвенным: снизится волатильность на мировом рынке топлива и морской логистики, а следовательно, может стать дешевле страхование и проще планирование рейсов через Суэц, Красное море и Индийский океан», — заявил Гриняев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва изначально подчеркивала: у конфликта на Ближнем Востоке нет военного решения, единственным путем для урегулирования является дипломатия.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что операция США против Ирана войдет в раздел американских неудач. Сенатор описал исход конфликта на Ближнем Востоке цитатой французского философа Мишеля де Монтеня: «Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого».