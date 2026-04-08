В крушении F-15 в Иране увидели российский след. Поиски его пилота обернулись для США беспрецедентными потерями авиатехники

Литовкин заявил, что Иран мог сбить F-15 советским или российским оружием

В атаке на американский истребитель F-15E в Иране увидели российский след. В беседе с ТАСС военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что его могли сбить при помощи оружия советского или российского производства.

Специалист отметил, что у Исламской Республики имеются несколько систем противовоздушной обороны, связанных с РФ. В том числе это зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М1» и С-300.

Сбить его могли комплексом «Тор-М1», он есть у Ирана. Когда-то эти комплексы стояли на защите иранских атомных электростанций. Поскольку «Тор-М1» — это гусеничный комплекс, они могли его перекинуть куда угодно, и поскольку у него радиус действия составляет около 20-30 километров, то он мог достать F-15 Виктор Литовкин военный эксперт

Кроме того, Литовкин считает, что и комплекс С-300 все еще может быть в строю и иметься на вооружении у Тегерана.

«Данный комплекс работает на дистанции до 300 километров и также мог подбить этот самолет», — пояснил он.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

У Ирана имеется еще несколько российских комплексов, которые могли быть применены

К таковым Литовкин отнес переносные советские и российские ЗРК типа «Игла» и «Верба». Их Тегеран также мог применить в таких целях, однако они имеют ограниченную дальность поражения целей, указал он.

Дальность действия указанных комплексов составляет около 10 километров

Несмотря на это, даже один солдат с таким комплексом, считает специалист, вполне мог бы сбить F-15.

Американцы — самонадеянный народ. Они были уверены в том, что уничтожили всю систему ПВО Ирана, и летали где угодно и как угодно Виктор Литовкин военный эксперт

Потеря истребителя обернулась для США потерей сотен миллионов долларов

На прошлом неделе в Иране произошла уникальная ситуация — местные военнослужащие смогли подбить американский истребитель в небе над страной, после чего США бросили все возможные силы на то, чтобы спасти второго пилота. На его поиски были направлены десятки самолетов, «вооруженных самым смертоносным оружием в мире», заявлял глава Белого дома Дональд Трамп.

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Тогда обе стороны пытались сделать все для того, чтобы найти его первыми. В результате это удалось сделать американским военным, но они заплатили за это большую цену. Так, по данным Military Watch Magazine, в общей сложности США потеряли десять летательных аппаратов в ходе спасательной операции, включая вертолеты, беспилотники и самолеты поддержки. В это число вошли два вертолета UH-60, два БПЛА MQ-9, самолет A-10, обеспечивавший прикрытие с воздуха, и поддерживающий разведывательный дрон Hermes 900 производства Израиля. В том числе самолеты HC-130J Combat King II и два вертолета MH-6 были уничтожены самими американцами, так как они по какой-то причине не смогли покинуть территорию Ирана. Это, как утверждалось, было сделано для того, чтобы они не достались противнику.

В России, несмотря на такие потери в технике, операцию по спасению летчика назвали уникальной. Как отметил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, если бы американские власти не вернули пилота домой, это обернулось бы ужасающим репутационным ударом не только для армии США, но и лично для Трампа. Потерять дорогостоящую технику, стоимость которой составляет как минимум 200 миллионов долларов, в этом случае стало более выгодным решением, пояснил он.