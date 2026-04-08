В России рассказали о возвращении нефтяного рынка в норму

Экономист Беляев: Нефтеэкспортирующие страны не заинтересованы в повышении цен

Нефтяной рынок сегодня не настолько подвержен происходящим событиям, поскольку нефтеэкспортирующих стран в мире насчитывается порядка 40 штук, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что страны ОПЕК сдерживали производство нефти, чтобы цены находились на том уровне, который устраивал большинство добывающих стран.

«Отсюда делается простой вывод — значит, было чего сдерживать. Если это сдерживание ослабить, а оно сейчас может быть ослаблено, восполнить вот эти выпадающие поступления можно из других источников», — сказал Беляев.

По словам эксперта, нефтеэкспортирующие страны не заинтересованы в чрезмерном повышении или снижении цен.

Экспортирующие страны воспользуются ситуацией и будут стараться держать цены на уровне 80-90 долларов за баррель Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

В данной ситуации пострадает Западная Европа, поскольку она, исходя из своих твердолобых позиций и упрямства, отказывается от поставок нефти и газа из России, подчеркнул Беляев. Дело в том, что у Европы не так много собственных источников для закупки и нормализации энергетических потребностей. При этом особенно острой будет ситуация по газу.

«Во-первых, не так много стран добывают газ. Во-вторых, его можно отвезти только в сжиженном состоянии или по газопроводу. По газопроводу они отказались, то есть они заблокировали и тот, и другой. Привести [газ] в сжиженное состояние тоже отдельная история. И еще совсем отдельная морока потом его опять из сжиженного состояния перевести, регазифицировать. Для этого нужны специальные порты, специальные хранилища. Европа обладает ограничениями с этой стороны по газу», — пояснил эксперт.

По его словам, если бы они открыли газопроводы, например, «Дружбу» или реанимировали одну из ниток «Северного потока», то они бы решили свои проблемы.

«Когда стоит вопрос о том, когда рынок придет [в норму], мы должны понять, что в целом, может быть, никаких особых катастроф нет, особенно по нефти, кроме Западной Европы», — добавил Беляев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. До этого американский лидер угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию и поставил дедлайн для Тегерана, который должен был истечь 8 апреля в 4:00 по московскому времени.