11:15, 8 апреля 2026МирЭксклюзив

В заявлении Трампа о безоговорочной победе США над Ираном усомнились

Политолог Асафов: Положение США на Ближнем Востоке стало хуже, чем было до атак
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alex Brandon / Pool / Getty Images

Любую ситуацию президент США Дональд Трамп выдает как собственную победу, даже если она такой не является, и положение США на Ближнем Востоке стало хуже, чем было до атак на Иран, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что достижение двухнедельного прекращения огня в конфликте с Ираном стало полной и безоговорочной победой Вашингтона. Президент США не стал отвечать на вопрос о том, планирует ли он воплотить свои прежние угрозы уничтожить иранскую гражданскую инфраструктуру в случае нарушения соглашения.

По словам Асафова, объявление двухнедельного перемирия можно назвать тотальной победой лишь в том смысле, что США не пришлось посылать на смерть 50 тысяч американских морпехов, не считая прочих издержек. Политолог отметил, что восстановление ситуации до примерно нормального уровня с нефтью, Ормузским проливом и прочим займет много времени.

«Можно сказать, что это хорошая мина при плохой игре. Также можно вспомнить биржевую поговорку американских брокеров "Трамп всегда сдаст назад". То есть, повышая ставки до предела, он в пиковом моменте чует для себя риски и откатывает на более компромиссные позиции. И вот здесь мы наглядно видим реализацию такого принципа. Что будет через две недели, сложно предположить, зависит от того, продолжат ли страны накапливать силы. А эта тенденция пока на месте», — прокомментировал эксперт.

Ранее глава Белого дома заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. До этого американский лидер угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию и поставил дедлайн для Тегерана, который должен был истечь 8 апреля в 4:00 по московскому времени.

