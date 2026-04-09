Бывший игрок сборной России Быстров раскритиковал форварда «Зенита» Джона Дурана

Бывший игрок «Зенита» одним предложением оценил иностранного футболиста клуба. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Сложно комментировать то, что продемонстрировал Дуран в матче со "Спартаком". Даже в своем нынешнем состоянии с лишними 20 килограммами у меня тоже получится пробежать не меньше, чем колумбиец», — заявил Быстров.

Также бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Анжи» и «Краснодара» упрекнул футболистов сине-бело-голубых в том, что они не выкладываются в своих матчах. «Джон Кордоба бежит вне зависимости от того, уставший он или нет. А футболисты петербургского клуба говорят, что будут выкладываться, однако пока мы этого не видим», — указал спортсмен.

«Зенит» проиграл «Спартаку» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти красно-белые оказались сильнее со счетом 7:6. Бразилец Джон Дуран провел на поле 61 минуту, после чего он был заменен. За это время игрок преодолел 5,9 километра — это меньше, чем у вратаря «Зенита» Евгения Латышонка.