Кремль рассеял страхи Франции перед войной с Россией

Песков назвал безосновательными страхи Франции перед войной с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал безосновательными страхи Франции перед открытой войной с Россией. Его цитирует РИА Новости.

«Нет. По мнению Кремля такие опасения абсолютно безосновательны», — сказал глава президентской канцелярии.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала Пятой республики.

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что ядерный план президента Франции Эммануэля Макрона является частью войны против России.

В феврале Служба внешней разведки России обнародовала данные о подготовке Франции и Великобритании по передаче Украине ядерного оружия.