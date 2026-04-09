Кремль рассеял страхи Франции перед войной с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал безосновательными страхи Франции перед открытой войной с Россией. Его цитирует РИА Новости.
«Нет. По мнению Кремля такие опасения абсолютно безосновательны», — сказал глава президентской канцелярии.
Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала Пятой республики.
В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что ядерный план президента Франции Эммануэля Макрона является частью войны против России.
В феврале Служба внешней разведки России обнародовала данные о подготовке Франции и Великобритании по передаче Украине ядерного оружия.