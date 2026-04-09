Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 9 апреля 2026Мир

Кремль рассеял страхи Франции перед войной с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал безосновательными страхи Франции перед открытой войной с Россией. Его цитирует РИА Новости.

«Нет. По мнению Кремля такие опасения абсолютно безосновательны», — сказал глава президентской канцелярии.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала Пятой республики.

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что ядерный план президента Франции Эммануэля Макрона является частью войны против России.

В феврале Служба внешней разведки России обнародовала данные о подготовке Франции и Великобритании по передаче Украине ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok