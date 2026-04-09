18:41, 9 апреля 2026

Россиянин проиграл более двух миллионов рублей из-за Сафонова

Россиянин проиграл 2,3 миллиона рублей в матче, где Сафонов оформил «сухарь»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Lee Smith / Reuters

Россиянин поставил на победу «Ливерпуля» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, где вратарь Матвей Сафонов оформил «сухарь», и проиграл более двух миллионов рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок поставил 2 миллиона 349 тысяч рублей на победу английского клуба в первом четвертьфинальном матче. Коэффициент на этот исход был равен 4,20. Таким образом, он мог выиграть 9 миллионов 865 тысяч рублей.

ПСЖ выиграл со счетом 2:0, а Сафонов в восьмой раз за сезон не пропустил ни одного мяча, выйдя в стартовом составе. Всего же в 18 проведенных матчах 27-летний российский голкипер пропустил 18 голов.

Ранее стало известно, что победа «Баварии» принесла россиянину 1,2 миллиона рублей. Немецкий клуб переиграл «Реал» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1.

