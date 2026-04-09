Стало известно о «распознанных» в России инопланетянах

Митрополит Иларион заявил, что инопланетяне существуют и являются ангелами

Инопланетяне существуют и являются ангелами. Такую необычную точку зрения на вопрос об этих существах высказал почисленный на покой митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иларион (Алфеев), видео с его высказыванием опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Как заявил священнослужитель, инопланетяне живут не на других планетах и не в других галактиках, а «в других измерениях». Из его проповеди стало известно, что инопланетяне были давно распознаны Церковью.

Церковь давно распознала их присутствие, не где-то далеко, не на расстоянии скольких-то световых лет, а рядом с нами. И эти инопланетяне — это ангелы Божии Иларион (Алфеев)

При этом ранее Иларион утверждал обратное — в 2020 году он заявлял, что РПЦ не признает существование внеземных цивилизаций, а якобы увиденные землянами инопланетяне — являвшиеся им бесы.

Иларион неоднократно становился фигурантом различных скандалов. Так, в 2021 году он заявлял, что пережитое изнасилование не является поводом для совершения женщиной аборта, а в начале десятых годов оказался одним из главных действующих лиц скандала с открытием кафедры богословия в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ).

Кроме того, в 2024 году Иларион оказался в центре скандала с домогательствами — его бывший прислужник Георгий Сузуки заявил, что архиерей приставал к нему. Митрополит называл обвинения клеветой и обвинял Сузуки в вымогательстве.

В 2024 году Иларион был почислен на покой.