Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 9 апреля 2026

Стало известно о «распознанных» в России инопланетянах

Митрополит Иларион заявил, что инопланетяне существуют и являются ангелами
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leslie Milller / Shutterstock / Fotodom  

Инопланетяне существуют и являются ангелами. Такую необычную точку зрения на вопрос об этих существах высказал почисленный на покой митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иларион (Алфеев), видео с его высказыванием опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Как заявил священнослужитель, инопланетяне живут не на других планетах и не в других галактиках, а «в других измерениях». Из его проповеди стало известно, что инопланетяне были давно распознаны Церковью.

Церковь давно распознала их присутствие, не где-то далеко, не на расстоянии скольких-то световых лет, а рядом с нами. И эти инопланетяне — это ангелы Божии

Иларион (Алфеев)

При этом ранее Иларион утверждал обратное — в 2020 году он заявлял, что РПЦ не признает существование внеземных цивилизаций, а якобы увиденные землянами инопланетяне — являвшиеся им бесы.

Иларион неоднократно становился фигурантом различных скандалов. Так, в 2021 году он заявлял, что пережитое изнасилование не является поводом для совершения женщиной аборта, а в начале десятых годов оказался одним из главных действующих лиц скандала с открытием кафедры богословия в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ).

Кроме того, в 2024 году Иларион оказался в центре скандала с домогательствами — его бывший прислужник Георгий Сузуки заявил, что архиерей приставал к нему. Митрополит называл обвинения клеветой и обвинял Сузуки в вымогательстве.

В 2024 году Иларион был почислен на покой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Перспективы ключевой ставки в России оценили

    Блогера приговорили к 75 годам тюрьмы за жестокое преступление

    Стало известно о «распознанных» в России инопланетянах

    Самокатчикам пригрозили новым штрафом

    Переход имущества экс-председателя суда в доход России подтвердили

    Российский губернатор сообщил о семи раненых в результате удара ВСУ

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok