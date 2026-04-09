Тренер «Вашингтона» раскрыл план на празднование ухода Овечкина из спорта

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что выпьет с Овечкиным пиво, когда тот уйдет

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери в эфире лиги рассказал, как бы отпраздновал уход капитана и нападающего команды Александра Овечкина из спорта.

«Если он все же решит уйти из хоккея, то я обниму ему, и мы выпьем с ним холодного пива», — заявил специалист. Он посчитал, что Овечкин заслужил выбрать тот вариант ухода, который считает правильным.

Ранее Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном». Игрок отметил, что если ему поступит соответствующее предложение от руководства «Кэпиталс», он будет думать.

Контракт 40-летнего хоккеиста истекает в июне этого года. Он выступает за команду с 2005 года.