В Бразилии крыша стадиона сгорела во время соревнований по фехтованию. Об этом сообщает «Би-би-си».

Пожар уничтожил крышу олимпийского велодрома в Рио-де-Жанейро, где проходил чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов с участием российских спортсменов. Из-за пожара программу заключительного дня соревнований, проходивших с 1 апреля, перенесли на другую арену.

В борьбе с возгоранием было задействовано 80 пожарных и 20 единиц техники. Огонь потушили за 14 часов. По словам мэра Рио-де-Жанейро, велотрек не получил повреждений.

В конце января Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа пускать россиян на соревнования. Турнир пройдет во французском Антони с 16 по 21 июня. В конце декабря прошлого года президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила до соревнований российских юниоров с флагом и гимном страны. Взрослые фехтовальщики из России смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.