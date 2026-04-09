Захарова: США продолжают агрессию на мировой арене, несмотря на внешний долг

Соединенные Штаты по какой-то причине продолжают проявлять агрессивность на мировой арене, несмотря на десятки триллионов долларов внешнего долга. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«США задолжали всему миру 39 триллионов долларов. Этот долг ничем не обеспечен, кроме банки с чернилами, бумаги, печатных станков и бесконечных пузырей. То пузырь с недвижимостью, то сейчас искусственный интеллект превращается в какой-то чудовищный пузырь. И все понимают это. Но клиент бесконечно демонстрирует свою агрессию», — рассказала она.

Ранее Захарова прокомментировала перемирие между США и Ираном. Дипломат отметила, что Москва изначально указывала на отсутствие военного решения конфликта.

В среду, 18 марта, суммарный размер долговых обязательств США достиг примерно 39,03 триллиона долларов. В пересчете на каждого жителя страны показатель превысил 114,1 тысячи долларов и оказался рекордным.