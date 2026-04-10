Бывший игрок «Спартака» допустил вылет команды в Первую лигу

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков допустил вылет команды в Первую лигу. Его слова приводит ТАСС.

Глушаков порассуждал об игре команды, которая на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Особую роль в успехах красно-белых он отвел вратарю команды Александру Максименко. «Максименко столько играет, много раз спасал, в одном из сезонов его лучшим футболистом команды признали, если бы не он, то "Спартак" вылетел бы в Первую лигу», — сказал Глушаков.

Также известный в прошлом полузащитник поделился ожиданиями от ближайшего матча красно-белых с «Ростовом». «Победы всегда укрепляют иммунитет команды, все на позитиве после прохода "Зенита", но это осталось в истории. "Ростову" же нужны очки, это хорошая, живая команда. Нас ожидает интересный матч, там всегда сложно играть», — сказал Глушаков.

Матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» пройдет 12 апреля в Ростове-на-Дону. Начало в 16:30 по московскому времени. На неделе красно-белые вышли в финал Пути регионов Кубка России, переиграв в Санкт-Петербурге «Зенит» (0:0, 7:6 пен.).