20:02, 10 апреля 2026

Бывший игрок «Спартака» допустил вылет команды в Первую лигу

Денис Глушаков. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков допустил вылет команды в Первую лигу. Его слова приводит ТАСС.

Глушаков порассуждал об игре команды, которая на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Особую роль в успехах красно-белых он отвел вратарю команды Александру Максименко. «Максименко столько играет, много раз спасал, в одном из сезонов его лучшим футболистом команды признали, если бы не он, то "Спартак" вылетел бы в Первую лигу», — сказал Глушаков.

Также известный в прошлом полузащитник поделился ожиданиями от ближайшего матча красно-белых с «Ростовом». «Победы всегда укрепляют иммунитет команды, все на позитиве после прохода "Зенита", но это осталось в истории. "Ростову" же нужны очки, это хорошая, живая команда. Нас ожидает интересный матч, там всегда сложно играть», — сказал Глушаков.

Матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» пройдет 12 апреля в Ростове-на-Дону. Начало в 16:30 по московскому времени. На неделе красно-белые вышли в финал Пути регионов Кубка России, переиграв в Санкт-Петербурге «Зенит» (0:0, 7:6 пен.).

    Последние новости

    Журналист «Новой газеты» арестован в Москве из-за использования ботов для «пробива». Это первое подобное уголовное дело

    Полиция идентифицировала останки пропавшей 46 лет назад женщины

    Названа цена самой дешевой студии в популярном у россиян городе-курорте

    Открыт способ ускоренного восстановления после инсульта

    Королеву раскритиковали за похудение на уколах словами «жрать надо меньше»

    Отец Маска рассказал об опыте с водкой и мечте искупаться в Волге

    Иранские нефтяники извлекли выгоду из войны на Ближнем Востоке

    Журналисты обнаружили знакомый с ходом мыслей Трампа источник

    В российском городе запчасти для ремонта трамваев стали печатать на 3D-принтере

    Раскрыто идеальное время для последнего приема пищи

    Все новости
