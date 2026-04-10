Футболист «Зенита» сравнил российский чемпионат с бразильским

Джон Джон: Возможно, в России футбол более физически сильный, чем в Бразилии

Футболист петербургского «Зенита» Джон Джон сравнил российский чемпионат с бразильским. Об этом сообщает ТАСС.

По словам бразильца, и в Российской премьер-лиге (РПЛ), и на его родине не бывает легких матчей. «Да, возможно, в России футбол более физически сильный, но я со своей стороны стараюсь сделать все возможное, чтобы как можно быстрее и наилучшим образом адаптироваться к местным футбольным условиям», — заявил Джон Джон.

Нападающий перешел в «Зенит» 29 января. До этого 23-летний игрок выступал за бразильский «Ред Булл Брагантино» .

Джон Джон в нынешнем сезоне провел семь матчей за «Зенит» во всех турнирах. Он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.