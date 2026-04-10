12:44, 10 апреля 2026Спорт

Футболист «Зенита» сравнил российский чемпионат с бразильским

Джон Джон: Возможно, в России футбол более физически сильный, чем в Бразилии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболист петербургского «Зенита» Джон Джон сравнил российский чемпионат с бразильским. Об этом сообщает ТАСС.

По словам бразильца, и в Российской премьер-лиге (РПЛ), и на его родине не бывает легких матчей. «Да, возможно, в России футбол более физически сильный, но я со своей стороны стараюсь сделать все возможное, чтобы как можно быстрее и наилучшим образом адаптироваться к местным футбольным условиям», — заявил Джон Джон.

Нападающий перешел в «Зенит» 29 января. До этого 23-летний игрок выступал за бразильский «Ред Булл Брагантино» .

Джон Джон в нынешнем сезоне провел семь матчей за «Зенит» во всех турнирах. Он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Звезду «Ворониных» уволили из театра из-за возраста

    Бездомный порезал российскую пенсионерку садовыми ножницами

    Россиянам назвали новую схему мошенников в сфере ЖКУ

    Космонавт рассказал об удобстве Российской орбитальной станции

    В Кремле рассказали об ответственности Зеленского

    Известную телеведущую дважды ограбили в европейской столице

    Украинский военный рассказал об обиде на Сырского

    Стало известно о росте числа пострадавших при взрыве в столице российского региона

    Пасхальное перемирие в зоне СВО назвали проверкой для Зеленского

    Все новости
