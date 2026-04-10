Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
21:35, 10 апреля 2026

Главный тренер «Вашингтона» описал работу с Овечкиным одной фразой

Владислав Уткин
Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери описал работу с Овечкиным одной фразой. Его слова приводит журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.

«Cтоит на секунду остановиться и задуматься о том, что вы тренируете одного из величайших игроков в истории хоккея. Это могут быть последние три игры регулярного сезона, в которых у нас есть возможность это сделать», — сказал Карбери.

Ранее Овечкина номинировали на «Кинг Клэнси трофи». Эту награду с 1988 года вручают хоккеистам, которые являются примерами на льду и в общественной жизни.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается летом 2026 года. Российский форвард пообещал определиться с дальнейшими планами в межсезонье.

Нападающий в текущем сезоне провел 79 матчей, в которых забросил 30 шайб и сделал 31 результативную передачу. Овечкин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, он забил 928 голов. Всего в его заокеанской карьере 1005 шайб. Это на 11 меньше, чем у Уэйна Гретцки, который является абсолютным рекордсменом по этому показателю.

