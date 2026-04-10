Овечкина номинировали на еще одну индивидуальную награду в НХЛ

Овечкина номинировали на еще одну индивидуальную награду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Овечкин был номинирован на «Кинг Клэнси Мемориал трофи». Эту награду вручают игроку, которого могут признать примером на льду и в общественной жизни.

40-летний российский нападающий в текущем сезоне провел 79 матчей, в которых забросил 30 шайб и сделал 31 результативную передачу. Овечкин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, он забил 928 голов. Всего в его заокеанской карьере 1005 шайб. Это на 11 меньше, чем у Уэйна Гретцки, который является абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Ранее Овечкин рассказал о планах насчет продолжения карьеры. Он пообещал определиться в межсезонье.