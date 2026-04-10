Ски-альпинист Филиппов рассказал о подаренной за медаль на ОИ-2026 квартире

Ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о подаренной за медаль на ОИ квартире

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в своем Telergam-канале рассказал о квартире, которую ему подарил губернатор Камчатского края Владимир Солодов за серебряную медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Спортсмен заявил, что получил ключи. «Спасибо за такое признание за мой труд. Кому интересно, деньги на квартиру были выделены из внебюджетных источников», — отметил Филиппов.

Ски-альпинист также пообещал сделать обзор квартиры. «Уже начинаю присматривать диван-гориллу и огромную плазму», — добавил Филиппов.

Солодов заявил о решении подарить квартиру Филиппову в новостройке в Петропавловске-Камчатском 2 марта. На Играх-2026 атлет стал единственным россиянином, взявшим медаль.