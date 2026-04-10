В Кремле высказались о согласовании пасхального перемирия с Украиной и США

Песков: Объявленное на Пасху перемирие не обсуждалось заранее с Украиной или США

Москва ранее не обсуждала с другими сторонами переговоров по Украине объявление перемирия 11-12 апреля по случаю православной Пасхи. Об этом в беседе с журналистами ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — так представитель Кремля ответил он на вопрос о том, связывается ли пасхальное перемирие с возобновлением переговоров и проговаривалось ли оно предварительно с Вашингтоном как посредником в урегулировании или с Украиной.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на 32 часа. В этот период будут остановлены боевые действия на всех направлениях.

Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру и также прекратит огонь. При этом российский лидер поручил войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны Украины, а также любые агрессивные действия противника.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский согласился на перемирие и отметил готовность действовать зеркально.