В России высказались о последствиях срыва пасхального перемирия

Депутат Соболев: Россия достойно ответит на срыв пасхального перемирия

Российские войска должны быть готовы к предотвращению провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В беседе с «Лентой.ру» не исключил, что Киев нарушит пасхальное перемирие.

«Президент [России Владимир Путин] сказал: "Объявляем пасхальное перемирие, но войска должны быть наготове по предотвращению любых провокаций со стороны ВСУ"», — сказал Соболев.

По его словам, если украинская сторона нарушит перемирие, то Россия сможет достойно ответить.

«Если будут нарушения, я думаю, мы достойно ответим. (...) Я не думаю, что Зеленский рискнет, но тем не менее нужно быть готовым ко всему», — подчеркнул Соболев.

Ранее Путин сделал объявление о пасхальном перемирии, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

После Зеленский заявил о готовности страны действовать зеркально. Он также отметил, что людям необходимо реальное движение к миру, добавив, что у сторон «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев считает, что пасхальное перемирие является проверкой на вшивость Владимира Зеленского.

