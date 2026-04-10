13:37, 10 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о последствиях срыва пасхального перемирия

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российские войска должны быть готовы к предотвращению провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В беседе с «Лентой.ру» не исключил, что Киев нарушит пасхальное перемирие.

«Президент [России Владимир Путин] сказал: "Объявляем пасхальное перемирие, но войска должны быть наготове по предотвращению любых провокаций со стороны ВСУ"», — сказал Соболев.

По его словам, если украинская сторона нарушит перемирие, то Россия сможет достойно ответить.

«Если будут нарушения, я думаю, мы достойно ответим. (...) Я не думаю, что Зеленский рискнет, но тем не менее нужно быть готовым ко всему», — подчеркнул Соболев.

Ранее Путин сделал объявление о пасхальном перемирии, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

После Зеленский заявил о готовности страны действовать зеркально. Он также отметил, что людям необходимо реальное движение к миру, добавив, что у сторон «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев считает, что пасхальное перемирие является проверкой на вшивость Владимира Зеленского.

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Центробанк упрекнули в недостаточно резком снижении ключевой ставки

    Перспективы умной «Герани-5» оценили

    Названо дешевое и натуральное средство для улучшения сна

    В ИКИ РАН сообщили о солнечной корональной дыре

    Треш-блогерша Иришка Чики-Пики сделала пластику

    Продавцам на Wildberries изменили условия работы

    Россиянин поставил на матч с участием «Барселоны» и выиграл почти 1,4 миллиона рублей

    Действовавшая под видом юристов ОПГ похищала деньги бойцов СВО

    Россиянин поджег жену во время ссоры

    Все новости
