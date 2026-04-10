Журналист «Новой газеты» арестован в Москве из-за использования ботов для «пробива». Это первое подобное уголовное дело

Журналиста «Новой газеты» Ролдугина арестовали из-за использования ботов

Тверской районный суд Москвы отправил под арест журналиста-расследователя Олега Ролдугина. Его подозревают в незаконном использовании персональных данных — по соответствующей статье может грозить до шести лет лишения свободы.

Журналист просил смягчить меру наказания и заявил о готовности работать со следствием

Заседание прошло 10 апреля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и один день.

Перед началом слушания Олег Ролдугин заявил, что не понимает, с какими именно материалами может быть связано уголовное дело.

«Я не знаю, за какую свою статью из вышедших или из тех, что я готовлю, я нахожусь здесь», — передал его слова Telegram-канал «Осторожно, новости».

Журналист подчеркнул, что был задержан корректно, и правоохранители даже купили ему шаурму. Также он отметил, что не намерен скрываться и уезжать из страны. В суде он просил избрать более мягкую меру пресечения, указывая, что вся техника и информационные носители уже изъяты и повлиять на следствие он не может, передает РИА Новости.

Нет никакой информации ни о каких подельниках. Нет информации, что я собираюсь скрыться. Я всегда готов к контактам со следствием Олег Ролдугин журналист-расследователь

Вину он не признал. «Вину за что? Нет, не признаю», — сказал журналист.

Обыски в редакции и задержание Ролдугина силовики провели накануне

Задержание произошло утром 9 апреля. В тот же день в редакции «Новой газеты» провели следственные действия.

По данным РИА Новости, сотрудники силовых структур в масках прибыли в офис около 12 часов дня и провели обыски. Позднее в редакции уточнили, что претензий к самой редакции и сайту у правоохранительных органов нет.

В чем заключается суть обвинений против журналиста?

По версии следствия, Олег Ролдугин и «неустановленные лица» могли заниматься сбором и распространением информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем.

Как следует из материалов дела, одним из доказательств названы «обращения в боты в Telegram». После задержания, как утверждается, силовики получили доступ к телефону и аккаунту журналиста.

Также сообщается, что на допросе у него уточняли детали ведения личного Telegram-канала.

Ситуация с делом Ролдугина может стать прецедентной

Адвокат и бывший следователь ФСБ Виталий Марьясов обратил внимание, что ситуация с делом Олега Ролдугина может стать прецедентной. По его словам, речь идет о первом известном случае, когда уголовное дело возбуждено не в отношении разработчиков сервисов для получения персональных данных, а против пользователя таких инструментов.

Марьясов отметил, что, судя по открытой информации, в центре внимания следствия может находиться использование так называемых ботов для пробива — сервисов, позволяющих получать сведения о людях через мессенджеры.

Олег Ролдугин — первый журналист, подозреваемый в незаконном использовании персональных данных. И, по-видимому, не последний Виталий Марьясов адвокат и бывший следователь ФСБ

При этом юрист подчеркнул, что давать правовую оценку действиям журналиста преждевременно без полного доступа к материалам дела.

По словам Марьясова, в профессиональной среде подобные инструменты ранее могли использоваться достаточно широко, в том числе в журналистских расследованиях. В связи с этим он допустил, что формирование новой практики может вызвать вопросы у представителей СМИ.

Если правоприменительная практика пойдет по пути признания незаконным использования ботов "пробива", то можно подгонять автозаки к редакциям всех СМИ Виталий Марьясов адвокат, бывший следователь ФСБ

Юрист также напомнил, что деятельность журналистов регулируется отдельными нормами, включая понятие общественного интереса, которое в ряде случаев допускает работу с персональными данными.

Что такое боты для «пробива»?

Речь идет о специальных сервисах, чаще всего в Telegram, которые позволяют по запросу получить информацию о человеке: от контактных данных до более чувствительных сведений.

Одним из известных примеров стал бот «Глаз бога», созданный программистом Евгением Антиповым. По его словам, сервис собирал данные из открытых источников, группировал информацию и ничего не взламывал.

«Я беру данные из интернета, где вы их оставили», — заявлял он.

В 2021 году Таганский районный суд Москвы признал работу этого сервиса незаконной, указав на нарушения законодательства о персональных данных.

При этом, по данным Роскомнадзора, подобные инструменты продолжают появляться в сети. С их помощью можно получить самую разную информацию, включая такие персональные данные, как телефон, адрес, семейный статус и даже уровень дохода.