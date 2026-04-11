11 апреля в мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Православные чтут память преподобного Иоанна Пустынника, а жители Крыма отмечают День принятия Конституции. Подробнее о торжествах 11 апреля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День принятия Конституции в Республике Крым
11 апреля 2014 года в Крыму был принят основной закон субъекта — новая Конституция. Согласно этому документу, Республика Крым была провозглашена демократическим правовым государством в составе Российской Федерации.
В первых главах Конституции говорится о правах и свободах граждан Крыма, а также о том, что основными государственными языками признаются русский, крымско-татарский и украинский.
Берещенье
В народном календаре Берещенье считается праздником весны и обновления, а основным символом торжества является береза. На Руси в этот день было принято проводить различные обряды и ритуалы: на ветках березы гадали, у дерева просили помощи, прислонившись к нему, после чего уходили не оглядываясь, чтобы помощь пришла как можно скорее. На Берещенье славяне изготавливали из бересты предметы домашнего обихода и собирали березовый сок, так как считалось, что береза обладает целительными и магическими свойствами.
Праздники в мире
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Памятная дата была учреждена в честь событий 1945 года, когда узники Бухенвальда — одного из крупнейших фашистских концлагерей — подняли восстание, обезоружив охранников и взяв руководство лагерем в свои руки. Решение о восстании было принято после известий о том, что к лагерю подходят союзные американские войска.
С 1937 по 1945 год заключенными Бухенвальда были 239 тысяч человек, более 56 тысяч из них погибли
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
Праздник был учрежден в конце XX века Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в память о враче Джеймсе Паркинсоне. Именно он впервые исследовал и описал неврологическое заболевание, которое впоследствии назвали болезнью Паркинсона. 11 апреля по всему миру проводятся мероприятия, направленные на распространение информации об этом расстройстве. Также праздник призван напомнить о том, как важно оказывать поддержку пациентам, страдающим болезнью Паркинсона.
Какие еще праздники отмечают 11 апреля
- Вceмиpный дeнь aнимeшникa
- Национальный день домашних животных в США
- Пpaздник нeумeлыx pук
Какой церковный праздник 11 апреля
Страстная суббота
Великая Суббота завершает самый продолжительный православный пост, предшествующий Пасхе. Для верующих суббота — день покоя и поминовения усопших, а суббота перед Пасхой — особое время, когда христиане поминают распятого Иисуса.
День памяти преподобного Иоанна Пустынника
Во времена гонений на христиан тогда еще молодой Иоанн вместе с матерью и сестрой скрывался от преследований. Подвергая себя опасности, он иногда посещал богослужения в обители. Однажды юноша нашел уединенное место для молитв — пустой колодец. Бросившись в него, святой Иоанн чудесным образом остался жив. В итоге он провел на дне колодца всю оставшуюся жизнь — более 30 лет, соблюдая при этом посты и совершая молитвы. Еду Иоанну приносил благословивший его пустынник. Согласно преданию, после смерти святого у колодца, где он жил и молился, стали происходить многочисленные чудеса.
Какие еще церковные праздники отмечают 11 апреля
- День памяти святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского
- День памяти преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских
- День памяти святого Михаила Викторова исповедника, пресвитера
Приметы на 11 апреля
- Если 11 апреля облака высокие и быстрые, то вскоре ожидается хорошая погода.
- Если галки в этот день летают стаями, то вскоре пойдет дождь.
- Если на Берещенье сок из березы течет быстро и обильно — лето будет дождливым.
Кто родился 11 апреля
Ирина Безрукова (61 год)
Актриса Ирина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года. Свою нынешнюю фамилию оставила от брака с актером Сергеем Безруковым (супруги развелись в 2015 году).
Ирина Безрукова стала известна благодаря ролям в фильмах и сериалах: «Коля», «Непрощенный», «Реальная сказка», «Наваждение», «Китайский сервиз», «Есенин». Также она является тифлокомментатором высшей категории.
Джереми Кларксон (66 лет)
Английский телеведущий и журналист Джереми Кларксон родился в 1960 году. Широкую известность получил после того, как стал ведущим популярного автомобильного шоу Top Gear на телеканале BBC (в 2023 году производство передачи прекратилось). В 2018 году он стал ведущим британского шоу Who Wants to Be a Millionaire?
В 2024 году Джереми Кларксон оказался в центре скандала: на его публикацию в газете The Sun поступило более 25,1 тысячи жалоб из-за резких высказываний о жене принца Гарри Меган Маркл.
Кто еще родился 11 апреля
- Валерий Гаркалин (1954 – 2021) — советский и российский актер
- Сергей Лукьяненко (58 лет) — советский и российский писатель-фантаст, сценарист
- Елена Борщева (45 лет) — российская актриса и телеведущая
- Алессандра Амбросио (45 лет) — бразильская супермодель