Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
08:00, 11 апреля 2026

Двукратный олимпийский чемпион предсказал продолжительность карьеры Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Ларионов: «Овечкин поиграет еще год или два»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Danny Wild-Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион, главный тренер СКА Игорь Ларионов предсказал продолжительность карьеры российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводят «Вести».

«Я думаю, что он еще поиграет год или два. Это то, что я услышал. И это говорит о дальнейшей перспективе наших отношений между лигой КХЛ и НХЛ. Поэтому это было бы круто», — сказал Ларионов.

Ранее стало известно, что 40-летний Овечкин пока не принял решения о продолжении карьеры. Он пообещал сделать это в межсезонье.

Нападающий в текущем сезоне провел 79 матчей, в которых забросил 30 шайб и сделал 31 результативную передачу. Овечкин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, он забил 928 голов. Всего в его заокеанской карьере 1005 шайб. Это на 11 меньше, чем у Уэйна Гретцки, который является абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok