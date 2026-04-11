Двукратный олимпийский чемпион предсказал продолжительность карьеры Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Ларионов: «Овечкин поиграет еще год или два»

Двукратный олимпийский чемпион, главный тренер СКА Игорь Ларионов предсказал продолжительность карьеры российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводят «Вести».

«Я думаю, что он еще поиграет год или два. Это то, что я услышал. И это говорит о дальнейшей перспективе наших отношений между лигой КХЛ и НХЛ. Поэтому это было бы круто», — сказал Ларионов.

Ранее стало известно, что 40-летний Овечкин пока не принял решения о продолжении карьеры. Он пообещал сделать это в межсезонье.

Нападающий в текущем сезоне провел 79 матчей, в которых забросил 30 шайб и сделал 31 результативную передачу. Овечкин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, он забил 928 голов. Всего в его заокеанской карьере 1005 шайб. Это на 11 меньше, чем у Уэйна Гретцки, который является абсолютным рекордсменом по этому показателю.