Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:46, 11 апреля 2026Спорт

Роднина оценила критику живущей в США дочери в адрес Трампа

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: АГН «Москва»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила критику живущей в США дочери Алены Миньковской в адрес президента этой страны Дональда Трампа. Ее слова приводит Sport24.

Роднина отказалась говорить, согласна ли она с мнением дочери. «Она — взрослый и самостоятельный человек со своим мнением. Давить на нее как мать или как политик не нахожу нужным», — заявила парламентарий.

Ранее Миньковская на странице в социальных сетях выразила резкое возмущение риторикой Трампа в адрес Ирана. Она отметила, что Трамп угрожал стереть с лица земли страну с 93 миллионами жителей, а американские СМИ реагируют вяло.

Миньковская живет в США. Роднина заявляла, что хотела бы, чтобы дочь жила с ней рядом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тупике в переговорах США и Ирана

    Москвичам посоветовали задуматься о смене резины

    Сотни мертвых и измазанных в нефтепродуктах птиц нашли в Анапе

    Путин назвал большим событием развертывание новой группировки связи

    Военкор прокомментировал атаку на космодром Плесецк

    В Иране пожаловались на чрезмерные требования США в ходе переговоров

    ВС России взяли под контроль территорию между Заречным и Красным Лиманом

    Эпичное уничтожение квадроцикла ВСУ российским дроноводом сняли на видео

    В Ереване началось шествие сторонников российского бизнесмена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok