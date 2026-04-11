Роднина оценила критику живущей в США дочери в адрес Трампа

Депутат Госдумы Роднина заявила, что ее дочь имеет право на свое мнение о Трампе

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила критику живущей в США дочери Алены Миньковской в адрес президента этой страны Дональда Трампа. Ее слова приводит Sport24.

Роднина отказалась говорить, согласна ли она с мнением дочери. «Она — взрослый и самостоятельный человек со своим мнением. Давить на нее как мать или как политик не нахожу нужным», — заявила парламентарий.

Ранее Миньковская на странице в социальных сетях выразила резкое возмущение риторикой Трампа в адрес Ирана. Она отметила, что Трамп угрожал стереть с лица земли страну с 93 миллионами жителей, а американские СМИ реагируют вяло.

Миньковская живет в США. Роднина заявляла, что хотела бы, чтобы дочь жила с ней рядом.