15:51, 12 апреля 2026

Заявлявший о ненависти к русским бразильский боец UFC извинился

Владислав Уткин
Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Заявлявший о ненависти к русским бразильский боец UFC Пауло Коста извинился. Его цитирует Full Send MMA.

«Я сказал несколько плохих вещей в адрес русских, о которых жалею. Мои слова были неправильно интерпретированы, я совершил ошибку, это моя вина», — сказал Коста.

Также спортсмен рассказал о своих знакомствах с бойцами из России. «У меня есть знакомства с некоторыми из них в Германии, мы тренируемся вместе. Извините, друзья из России», — заявил бразилец.

Ранее Коста рассказал о ненависти к русским. Так он мотивировал желание сразиться с чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым, который представляет Объединенные Арабские Эмираты.

    Последние новости

    Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива

    На фоне голосования в Венгрии ставки на поражение Орбана выросли еще больше

    АвтоВАЗ бесплатно установит на пятилетние Lada Granta новое оборудование

    «Сочи» одержал на выезде победу над ЦСКА

    Израиль отреагировал на сожжение чучела Нетаньяху в европейской стране

    Паводки в российском регионе затопили жилые дома

    Заявлявший о ненависти к русским бразильский боец UFC извинился

    В Крыму испекли гигантский кулич

    Российский стоматолог потерял в желудке девятилетней девочки иглу

    Путин проведет переговоры с президентом Индонезии

    Все новости
