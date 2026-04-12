Заявлявший о ненависти к русским бразильский боец UFC извинился

Заявлявший о ненависти к русским бразильский боец UFC Пауло Коста извинился

Заявлявший о ненависти к русским бразильский боец UFC Пауло Коста извинился. Его цитирует Full Send MMA.

«Я сказал несколько плохих вещей в адрес русских, о которых жалею. Мои слова были неправильно интерпретированы, я совершил ошибку, это моя вина», — сказал Коста.

Также спортсмен рассказал о своих знакомствах с бойцами из России. «У меня есть знакомства с некоторыми из них в Германии, мы тренируемся вместе. Извините, друзья из России», — заявил бразилец.

Ранее Коста рассказал о ненависти к русским. Так он мотивировал желание сразиться с чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым, который представляет Объединенные Арабские Эмираты.