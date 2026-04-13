В России осудили бывшего чиновника из-за пропавшей вместе с оленеводами девочки

10:19, 13 апреля 2026

На Чукотке чиновнику дали 2 года колонии за смерть девочки, замерзшей на льду
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Анадыре приговорил к двум годам колонии-поселения за халатность бывшего заместителя начальника Управления гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, экс-чиновник вовремя не поднял силы на поиски восьмилетней девочки, которая вместе с семьей провалилась под лед и оказалась в мокрой одежде в акватории Залива Креста. Ребенок сам позвонил в службу спасения, но поисково-спасательные отряды в тот район направили только на следующий день. В результате девочка провела на льду 20 часов и получила переохлаждение. Ее не смогли спасти.

Бывшего чиновника, который в день трагедии исполнял обязанности начальника Управления, признали виновным по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») УК РФ. Ему запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

ЧП произошло 10 апреля 2024 года. Первыми девочку обнаружили оленеводы, но связь с ними вскоре пропала. Уже на следующий день ребенка без признаков жизни заметили с вертолета.

