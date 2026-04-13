Морской нефтеэкспорт Ирана схлопнулся в преддверии блокады США

Reuters: Ормузский пролив пересекли два связанных с Ираном танкера

13 апреля покинуть Ормузский пролив удалось только двум нефтетанкерам, связанным с Ираном. О том, что морской нефтеэкспорт сырья из ближневосточной страны фактически схлопнулся в преддверии блокады США, сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Пересечь ключевую в регионе логистическую артерию удалось экипажам танкеров Auroura и New Future. Эти суда перевозят нефтепродукты, в том числе дизельное топливо. Танкер New Future загрузился в порту Хамрия, расположенном на побережье Объединенных Арабских Эмиратов, его конечным пунктом назначения заявлен Оман.

Оба танкера, как уточняется, перевозят порядка 330 тысяч баррелей нефтепродуктов. До кризиса среднесуточный объем вывоза иранского сырья составлял около двух миллионов баррелей. В марте этот показатель упал до 1,71 миллиона. Если блокада американскими и израильскими военными Ормузского пролива затянется, Иран может лишиться всего морского экспорта сырья, что негативным образом скажется на его бюджете, констатировали эксперты.

В преддверии блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии мировые цены на нефть устремились вверх. В ходе торгов котировки эталонной североморской марки Brent в моменте росли более чем на 7 процентов и превышали 102 доллара за баррель. Затягивание войны в Иране, предупредил глава лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов, поспособствует усилению дефицита сырья и сохранению сырьевых котировок на повышенном уровне.