Назван лучший способ избавления от жира на боках

Эксперт Гераськин посоветовал силовые тренировки для избавления от жира на боках

Фитнес-тренер Владимир Гераськин назвал лучший способ избавления от жира на боках. Его слова приводит «Чемпионат».

Эксперт подчеркнул важность силовых тренировок: развитая мускулатура ускоряет обмен веществ, заставляя организм тратить больше энергии даже на отдыхе. Функциональные упражнения задействуют большие мышечные группы и кор, формируя рельефный силуэт вместо простого «плоского живота».

Гераськин добавил, что короткие интенсивные тренировки с чередованием силовых блоков и динамических упражнений эффективнее монотонных занятий в одном ритме. По его мнению, такая нагрузка сжигает калории не только во время сессии, но и после.

Ранее фитнес-тренер Джефф Кавальер поделился секретами наращивания мышц после 40 лет. По его словам, нужно тренироваться три-четыре раза в неделю, потреблять много белка и как можно больше спать.