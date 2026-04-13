Небензя захотел увидеть учителя истории Каллас

21:38, 13 апреля 2026

Небензя: Слова Каллас о России и Китае вызывают вопросы к ее учителю истории
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / Pool / РИА Новости

Слова главы евродипломатии Каи Каллас о вкладе России и Китая в победу над нацизмом вызывают вопросы к ее учителю истории. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, его слова приводит сайт постпредства РФ.

Речь идет о заявлении Каллас, в котором она назвала «чем-то новеньким» сведения о том, что России и Китай вместе сражались против нацизма и победили его. Глава евродипломатии отметила, что «вы знаете историю, это вызывает много вопросов».

«И это говорит высокий представитель ЕС по иностранным делам, которому, очевидно, ничего не известно о том, что именно народы Советского Союза и Поднебесной приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, понеся тяжелейшие людские потери. Нам все-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас», — подчеркнул Небензя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла утверждение главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран.

