12:55, 13 апреля 2026Спорт

Отстраненный от Олимпиады из-за шлема украинец решил судиться

Федерация скелетона Украины подаст иск после дисквалификации Гераскевича
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Владислав Гераскевич. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич заявил, что его юристы готовят серию исков после дисквалификации сына Владислава Гераскевича с Олимпийских игр 2026 года в Италии из-за шлема. Его слова приводит OBOZ.

Гераскевич-старший раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Он намекнул на возможный конфликт интересов у судьи, которая, по его словам, ранее неоднократно бывала в Москве.

Гераскевича отстранили за использование шлема с фотографиями погибших украинских спортсменов. Это противоречило правилам Олимпийской хартии. При этом Международный олимпийский комитет предлагал компромиссные варианты, но украинец на них не согласился.

После Гераскевич подал на свое отстранение апелляцию в CAS, но также получил отказ.

    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Трамп признал угрозу затягивания США в войну с Ираном

    На Украине рассказали о запуске «гиперзвуковых ракет»

    Все новости
