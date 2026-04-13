09:49, 13 апреля 2026Спорт

Овечкин отреагировал на призыв фанатов остаться еще на сезон в НХЛ

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Turchiaro / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на призыв фанатов остаться еще на сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинс» болельщики скандировали «Еще один год!» в его адрес. Овечкин в ответ пообещал подумать о продлении контракта.

Ранее Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном». Игрок отметил, что подумает, если ему поступит соответствующее предложение от руководства «Кэпиталс».

Контракт 40-летнего хоккеиста истекает в июне этого года. Он выступает за команду с 2005 года.

