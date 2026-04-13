17:26, 13 апреля 2026Спорт

России вернули право проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

России вернули право проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрия Мазепина.

«Благодарим Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) за допуск в полном статусе. С сегодняшнего дня будем выступать с флагом и гимном», — сказал Мазепин.

Также функционер порассуждал на тему готовности России в ближайшее время принять у себя международные соревнования. «Теперь мы можем проводить чемпионаты мира и Европы. У нас есть предварительно предложение от World Aquatics. В России, к сожалению, не так много объектов для соревнований уровня чемпионата мира», — заявил Мазепин.

Ранее стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований, проводящихся под ее эгидой, с флагами и гимнами своих стран. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

    Последние новости

    Мадьяр поддержал снятие санкций ЕС с России при одном условии

    Глава дипломатии ЕС прокомментировала ситуацию в Ормузском проливе

    Найден способ увеличить эффективность лечения болезни Альцгеймера

    Москвичи полюбили морковные и лимонные куличи

    Курс евро упал ниже 90 рублей

    Букмекеры предсказали победителя чемпионата Англии по футболу

    Пассажиры заплатили за билеты в Петербург и остались без перелетов по вине авиакомпании

    Раскрыто «правило тарелки» для эффективного похудения

    В нападении на женщину заподозрили человека-волка

    Россиянам назвали защищающий сосуды продукт

    Все новости
