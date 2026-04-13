России вернули право проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрия Мазепина.

«Благодарим Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) за допуск в полном статусе. С сегодняшнего дня будем выступать с флагом и гимном», — сказал Мазепин.

Также функционер порассуждал на тему готовности России в ближайшее время принять у себя международные соревнования. «Теперь мы можем проводить чемпионаты мира и Европы. У нас есть предварительно предложение от World Aquatics. В России, к сожалению, не так много объектов для соревнований уровня чемпионата мира», — заявил Мазепин.

Ранее стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований, проводящихся под ее эгидой, с флагами и гимнами своих стран. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.