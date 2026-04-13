В Кремле раскрыли будущее отношений с ЕС после выборов в Венгрии

Песков: Отношения России и ЕС не могут стать хуже после выборов в Венгрии

Отношения России и Европейского союза (ЕС) не могут стать хуже после парламентских выборов в Венгрии, поскольку они уже достигли низшей точки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Хуже не могут [быть]. (...) Дальше некуда», — отметил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что Москва будет наблюдать за генеральной линией нового руководства Венгрии. По его словам, в настоящее время трудно сказать, будет ли эта линия прагматичной или политизированной.

Ранее стало известно, что на выборах в венгерский парламент после подсчета 91,90 процента голосов уверенно лидирует оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Премьер-министр страны Виктор Орбан уже признал свое поражение.