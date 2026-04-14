Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:20, 14 апреля 2026

Директор клуба Бундеслиги отреагировал на насмешки после назначения женщины-тренера

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Директор берлинского «Униона» Хорст Хельдт резко осудил сексистские насмешки в адрес новой женщины-тренера команды Мари-Луизе Эты. Его слова приводятся на странице клуба в социальной сети X.

Хельдт подчеркнул полную уверенность в профессионализме Эты, назвав ее высококомпетентным лидером. «Мы на 100 процентов убеждены в Луизе. Меня возмущает, что приходится сталкиваться с подобным в наше время. Это просто позор», — заявил директор клуба Бундеслиги.

Ранее стало известно, что 34-летняя Эта стала исполняющей обязанности главного тренера «Униона». До этого она работала в системе берлинцев с командой U19. Впервые в истории высших лиг Европы тренером футбольной команды стала женщина.

После этого Мари-Луизе подверглась критике. В частности, бывший футболист сборной России Александр Мостовой предложил Эте раздеться перед игроками и посчитал, что современные клубы берут в наставники «первых встречных».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok