Директор клуба Бундеслиги отреагировал на насмешки после назначения женщины-тренера

Директор «Униона» Хельдт осудил сексистские насмешки в адрес женщины-тренера Эты

Директор берлинского «Униона» Хорст Хельдт резко осудил сексистские насмешки в адрес новой женщины-тренера команды Мари-Луизе Эты. Его слова приводятся на странице клуба в социальной сети X.

Хельдт подчеркнул полную уверенность в профессионализме Эты, назвав ее высококомпетентным лидером. «Мы на 100 процентов убеждены в Луизе. Меня возмущает, что приходится сталкиваться с подобным в наше время. Это просто позор», — заявил директор клуба Бундеслиги.

Ранее стало известно, что 34-летняя Эта стала исполняющей обязанности главного тренера «Униона». До этого она работала в системе берлинцев с командой U19. Впервые в истории высших лиг Европы тренером футбольной команды стала женщина.

После этого Мари-Луизе подверглась критике. В частности, бывший футболист сборной России Александр Мостовой предложил Эте раздеться перед игроками и посчитал, что современные клубы берут в наставники «первых встречных».