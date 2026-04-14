Фетисов дал совет Овечкину по продолжению карьеры в НХЛ

Фетисов посоветовал Овечкину потерпеть и подготовиться еще к одному сезону в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов дал совет российскому форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину по продолжению карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего хоккеиста, форварду стоит потерпеть и подготовиться еще к одному сезону в Северной Америке, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф. «Вряд ли кто-то приблизится к нему когда-либо в жизни», — добавил Фетисов.

На данный момент в активе Овечкина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки (1016 голов) ему остается 10 шайб. «Вашингтон» в нынешнем сезоне не попал в плей-офф, Овечкину осталось провести один матч в регулярном чемпионате.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Он играет за команду с 2005 года.