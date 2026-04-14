19:02, 14 апреля 2026Спорт

Фетисов дал совет Овечкину по продолжению карьеры в НХЛ

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов дал совет российскому форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину по продолжению карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего хоккеиста, форварду стоит потерпеть и подготовиться еще к одному сезону в Северной Америке, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф. «Вряд ли кто-то приблизится к нему когда-либо в жизни», — добавил Фетисов.

На данный момент в активе Овечкина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки (1016 голов) ему остается 10 шайб. «Вашингтон» в нынешнем сезоне не попал в плей-офф, Овечкину осталось провести один матч в регулярном чемпионате.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Он играет за команду с 2005 года.

    Последние новости

    «Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Самый дорогой зарубежный тур обошелся россиянам в миллион долларов

    Раскрыты условия повышения риска ранней смерти при наборе веса

    Россиянка объявила голодовку из-за обмана застройщика

    Фетисов дал совет Овечкину по продолжению карьеры в НХЛ

    Пассажирка не выжила на 17-часовом рейсе

    Все новости
