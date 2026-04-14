Названа опасная причина появления мочи светлого цвета

Специалист Муньос: Светлая моча может указывать на избыточное потребление воды

Очень светлая и прозрачная моча считается плохим признаком, который может указывать на избыточное потребление воды. Об этом предупредила директор и соучредитель Центра оздоровления при Университете Хартфорда Коллин Муньос в беседе с HuffPost.

Главной опасностью чрезмерного употребления жидкости специалист назвала нарушение баланса электролитов в организме. Это может стать причиной появления головной боли, тошноты, мышечных судорог и даже более серьезных последствий, связанных с работой нервной системы.

«Если электролиты слишком разбавляются, это может привести к серьезным последствиям, включая отек мозга и даже кому», — отметила Муньос. Она подчеркнула, что такие опасные состояния развиваются быстро, особенно у людей, активно занимающихся спортом.

Муньос добавила, что при физических нагрузках человеку требуется от двух до четырех литров жидкости, включая кофе, чай, супы и соки. Она отметила, что ориентироваться нужно не только на количество выпитой воды, но и на сигналы организма. В норме моча должна иметь светло-желтый оттенок, тогда как полностью прозрачный цвет может быть признаком избыточной гидратации, а темный — обезвоживания.

Ранее онкоуролог Александр Сысоев рассказал о факторах, убивающих здоровье почек. По его словам, сильнее всего им вредит курение, а также малоподвижный образ жизни и длительный прием некоторых лекарств.