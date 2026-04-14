Обнаружен неожиданный фактор увеличения веса

Потеря зубов может способствовать увеличению массы тела и менять пищевые привычки. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Journal of Periodontology (JP).

В исследовании приняли участие более 900 человек из США, за состоянием здоровья которых наблюдали в течение четырех лет. На старте у участников оценивали состояние полости рта — количество утраченных зубов и наличие заболеваний десен. За время наблюдения почти у 12 процентов добровольцев масса тела увеличилась как минимум на 5 процентов.

Анализ показал, что риск набора веса был выше у людей с меньшим количеством зубов и нарушением здоровья десен. Особенно заметной оказалась роль коренных зубов: их утрата повышала вероятность увеличения массы тела примерно на 17 процентов.

По словам ученых, ключевым механизмом может быть изменение рациона. Людям с проблемами зубов сложнее есть твердую и богатую клетчаткой пищу — овощи, фрукты, орехи. В результате они чаще выбирают мягкие продукты, которые нередко содержат больше жиров и сахара, что и способствует набору веса.

Специалисты отмечают, что здоровье зубов и десен может играть более важную роль в поддержании нормального веса, чем считалось ранее. При этом они подчеркивают, что выявленная связь требует дальнейшего изучения, чтобы точнее определить причинно-следственные механизмы.

