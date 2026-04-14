14 апреля 2026

Оценены шансы «Барселоны» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Шансы «Барселоны» выйти в полуфинал Лиги чемпионов оценили коэффициентом 3,40
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Alonso / Getty Images

Букмекеры оценили шансы испанской «Барселоны» выйти в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает Sports.

Аналитики оценили шансы «Барселоны» на камбэк против мадридского «Атлетико» во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов коэффициентом 3,40 (28 процентов). В то же время на выход «Атлетико» в полуфинал турнира букмекеры дают коэффициент 1,30 (72 процента).

Победителем первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов стал «Атлетико». Команда одержала победу над «Барселоной» со счетом 2:0. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч.

Ответная игра пройдет 14 апреля в Мадриде. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

