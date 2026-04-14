Россиянин поставил 250 рублей на 11 матчей и выиграл сотни тысяч

Россиянин поставил 250 рублей на 11 матчей и выиграл 369 тысяч рублей

Клиент букмекерской компании «Леон» поставил 250 рублей на 11 футбольных матчей и выиграл. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

В купон вошли матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), чемпионатов Франции, Испании, стран Южной Америки и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Итоговый коэффициент составил 1479,01. В итоге россиянин выиграл 369 тысяч рублей.

Самым рискованным выбором оказался матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройт Ред Вингс» и «Миннесотой Уайлд», где коэффициент на событие составил 8,50, а решающим эпизодом стал хет-трик россиянина Кирилла Капризова в концовке встречи.

Ранее безголевая ничья в полуфинале Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо» лишила игрока 500 тысяч рублей. Ставка была сделана на то, что краснодарцы забьют как минимум один мяч.