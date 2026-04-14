Россиянка рассказала об угрозах из-за поисков 17-летней дочери в Мексике

Неизвестные угрожают ищущей дочь в Мексике россиянке и травят ее собак

Жительница Санкт-Петербурга, которая ищет пропавшую в Мексике дочь, заявила об угрозах в свой адрес. В беседе с 78.ru пианистка Марина Романова рассказала, что ситуация вокруг ее семьи стала тревожной.

Женщина сообщила, что ночью возле ее дома несколько часов находился неизвестный мужчина. Это удалось установить по камерам наблюдения. Утром семья обнаружила, что двух из шести собак, за которыми они ухаживали, отравили.

Кроме того, Романова сообщила о постоянных угрозах. Неизвестные требуют прекратить поиски.

«Нам говорят, что будет с нами и с Кристиной, если мы не прекратим. Мы не только Кристину никогда не увидим, но и она нас», — рассказала женщина, добавив, что также неизвестные угрожают отравить остальных собак.

По ее словам, сообщения поступают от одного человека. Сейчас семья решила временно сократить общение со СМИ.

«Пока приостановим. Нам может запросто прийти такое сообщение, что с Кристиной что-то случилось. Пока власти говорят, что она жива», — добавила она.

Женщина также поблагодарила официальных представителей, в частности официального представителя МИД РФ Марию Захарову, за внимание к ситуации.

Ранее Захарова заявила, что МИД России сделает все возможное, чтобы вернуть несовершеннолетнюю гражданку РФ Кристину Романову на родину.

До этого стало известно, что власти Мексики отказываются возвращать девушку в Россию и с августа 2025 года не предоставляют к ней консульского доступа.