Сообщения о прослушке звонков в мессенджере МАХ не подтвердились

Сообщения о прослушке звонков в мессенджере МАХ оказались фейком

В сети распространилось утверждение, что MAX может прослушивать звонки в реальном времени, так как якобы в мессенджере есть «нейронка», которая распознает ключевые слова и передает их разработчикам. Источником таких утверждений стал пост автора p1llag3r на pikabu.ru, который написал статью о том, как он «разобрал MAX» и выяснил, что «в MAX встроена система распознавания ключевых слов. Он утверждал, что на данный момент система обучена распознаванию словосочетания «не слышу» для определения проблем со связью и выключена, однако компания может активировать ее «одной настройкой».

Автор в посте чуть ниже кликбейтного заголовка пишет, что он «не утверждает, что MAX прямо сейчас слушает разговоры в поисках слов вроде VPN и так далее». «Текущая модель распознавания обучена только на фразу "не слышу" — по задумке это для определения плохой связи. Прямо сейчас функция выключена на сервере», — признает он.

В Центре безопасности платформы отреагировали на такие обвинения и заявили, что они являются фейком, так как все разговоры пользователей зашифрованы, а данные защищены. «Публикации о том, что MAX якобы имеет доступ к расшифровке разговоров пользователей — фейк. Все разговоры в MAX зашифрованы, данные пользователей надежно защищены», — добавили в MAX.

В центре безопасности платформы также уточнили, что использование ИИ-инструментов в мессенджере направлено исключительно на повышение качества звонков, а сам инструмент работает обезличенно и не имеет доступа к звонкам пользователей. «Технологии звонков в MAX используют машинное обучение для анализа условий связи и автоматической подстройки параметров звонка. Так система понимает, когда качество падает ниже критического уровня, чтобы переключить сервер или кодек. Современные SDK позволяют обновлять ML-модели без пересборки всего приложения — это стандарт индустрии для ускорения разработки», — заключили в центре безопасности.

Как отмечают эксперты посвященного информационной безопасности портала anti-malware.ru, которые изучили статью автора на Pikabu, BC-ResNet, упоминающийся в заметке, является известной архитектурой нейросети для детектирования ключевых слов и распознавания коротких голосовых команд и ключевых слов на устройствах с ограниченными ресурсами, в том числе смартфонах. «В приложении используются обычные для отрасли механизмы разработки», — говорится в материале издания.

Это не первый случай вброса о мессенджере MAX, который впоследствии признавали фейком. Например, в апреле в соцсетях распространилась информация о том, что после привязки мессенджера МАХ к «Госуслугам» отвязать его и вернуться к подтверждению для входа через СМС невозможно. Но, проверив работу «Госуслуг», оказалось, что это неправда. Ранее также не подтвердились сообщения о блокировке MAX, опровергли информацию о покупке аккаунтов несовершеннолетними в MAX и данные о получении скидок в магазинах только через MAX.

Информация о том, что в MAX установлена скрытая система, которая распознает конкретные слова во время звонков, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».